Убившего родителей и бабушку москвича приговорили к принудительному лечению

Теперь парень избежит срока в местах лишения свободы по статье УК об убийстве двух и более лиц.

Московский суд постановил отправить Владислава Ермакова на принудительное лечение, сообщает Главное следственное управление СК РФ по Москве. Осенью прошлого года он расправился со своими родителями и бабушкой из-за бытовой ссоры.

— По заключению комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы, молодой мужчина признан лицом, нуждающимся в принудительном лечении, — сообщают следователи.

Согласно выводам экспертов, в момент расправы над родственниками он "не мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими".

О трагедии, в которую вылилась семейная ссора в квартире дома на улице Лётчика Бабушкина, Лайф рассказывал ранее. Сестре невменяемого парня удалось спастись — она находилась в спортивной школе во время происшествия. Сам Ермаков ещё во время первого судебного слушания разговаривал сам с собой, дёргался и непонятно жестикулировал.