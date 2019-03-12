В грязи и холоде. В Бердске пенсионера силой удерживали в приюте для бездомных

Александру однажды удалось сбежать к бывшей сожительнице, которая была шокирована увиденным и сначала его не узнала — грязный, худой со спутанной заросшей бородой.

Жительница Бердска Нина Кучинская обвинила местный частный приют для бездомных пенсионеров "Шанс" в том, что постояльцев заставляют жить в жутких, почти тюремных условиях: по девять человек в почти неотапливаемых, маленьких комнатах без права свободно покидать заведение. Женщина утверждает, что долгое время не могла забрать из учреждения бывшего сожителя — 66-летнего мужчину с частичной парализацией тела.

— 7 февраля он ко мне явился: борода чуть ли не по грудь, белая, седая, сам весь грязный. В 21:30 вечера он сбежал из этого "Шанса" и пришёл ко мне. Я была в шоке. Я его сначала не узнала — он худой грязный, заросший, — рассказала Лайфу Кучинская.

Вскоре за Александром пришли из органов соцзащиты и отвели обратно в приют. Они и рассказали, что мужчину в "Шанс" устроила сестра. Когда Кучинская узнала в Интернете адрес учреждения и отправилась проведать знакомого, то была шокирована увиденным. Двухэтажные кровати в меленькой комнате без места для хранения вещей, вокруг грязь, а пенсионеры сидели в верхней одежде и обуви — было очень холодно.

Вызволить Александра из приюта удалось только спустя два месяца. Женщине пришлось доказывать, что он дееспособный, не алкоголик. В итоге он сбежал к ней, а когда за ним пришли, Кучинская его отстояла.

Однако на этом злоключения мужчины не закончились, самое интересное началось потом. Оказалось, что со счёта Александра снималась пенсия якобы за проживание. По словам Кучинской, исполнительный директор "Шанса" перевела со счёта Александра 56 тысяч рублей. Работница учреждения, по данным возмущённой жительницы, является супругой директора заведения. Выписки со счёта о переводах у неё на руках.

Ко всему прочему, сейчас женщина вынуждена водить его по врачам — за время пребывания в приюте мужчина не мог мыться, из-за чего на его теле появились паразиты и непонятная сыпь.

Приютом "Шанс" уже заинтересовались в прокуратуре, соцзащите и полиции.