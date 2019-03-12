В Балашихе лишили прав супругов, чьи дети выживали в квартире с 20 животными

Омбудсмен уточнила, что при желании они смогут восстановиться в родительских правах.

Супругов из Балашихи, четверо детей которых выживали в квартире с 20 животными, лишили родительских прав. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова.

— Только что Балашихинский городской суд удовлетворил исковое заявление Комиссии по делам несовершеннолетних о лишении родительских прав родителей в Балашихе, чьи дети уже много лет проживают в условиях антисанитарии, в окружении десятков собак, — написала Мишонова в посте в Instagram.

Омбудсмен отметила, что решение далось непросто — семью пытались сохранить более 10 лет.

Ранее региональное ГСУ СК РФ сообщало, что в Балашихе дети проживали с родителями, ведущими асоциальный образ жизни. Лайф публиковал видео из квартиры, где дети буквально выживали из-за жутких условий и большого количества животных.