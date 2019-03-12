Обнажёнка — не главное. Звезда "Игры престолов" заступилась за голых коллег

Эмилия Кларк заявила, что она может пересчитать по пальцам одной руки, сколько раз её героиню показывали голой.

Британская актриса Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен в "Игре престолов") считает, что нагота — не первостепенный элемент популярного сериала. Об этом сообщает Irish Independent.

— Задница Кита, ещё чья-то задница, моя задница — это не имеет значения. Это не то, о чём сериал, — отметила актриса. Также она добавила, что может по пальцам одной руки пересчитать, сколько раз её героиню показывали голой в сериале.

Вместе с этим Кларк призвала зрителей обратить внимание не на голых актёров, а на то, что в сериале можно найти огромное количество самых разных женских персонажей. По словам актрисы, "Игре престолов" удалось изменить индустрию кино.

Напомним, сериал "Игра престолов" известен своими жестокими сценами и большим количеством обнажёнки. Самым запоминающимся моментом фанаты сериала называют появление в кадре голого Кита Харингтона.