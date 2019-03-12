Бородина извинилась перед Майклом Джексоном за "тупой народ"

По словам телеведущей, ей стыдно за выход документального фильма о сексуальных извращениях короля поп-музыки.

Телеведущая Ксения Бородина попросила прощения у Майкла Джексона за "тупой народ", который не оставляет его в покое "даже на небесах". Она написала об этом в "Инстаграме". Негодование ведущей "Дома-2" вызвал документальный фильм "Покидая Неверленд", в котором певца обвиняют в растлении двух мальчиков.

По словам Бородиной, ей стыдно за выход подобной ленты, авторы которой "забыли совсем поговорку, что о мёртвых либо хорошо, либо никак".

— У нас вообще стало нормальным сначала объявить, что человек умер, скорбеть один день, а потом начинать вытаскивать все помои, — возмутилась телеведущая, задав риторическое: "Вы со свечкой стояли, чтобы сейчас это всё обсасывать так?"

Бородина не верит, что спустя десять лет после смерти певца могут всплыть неизвестные ранее факты. К тому же она сомневается, что родители детей, в растлении которых обвиняют певца, могли бы отпустить их "к чужому дяде" на 30 дней.

— Везде корысть и злоба, везде грязный пиар! — написала телеведущая. — Прости, прости, Майкл! Я верю, что ты был ребёнком в душе из-за своего тяжёлого детства и строгого отца! Я верю в твою доброту, и мне очень-очень жаль, что сейчас такого талантливого человека смешали с дерьмом.

Напомним, Джексона обвиняли в педофилии на протяжении нескольких лет. Так, в 2013 году танцор Уэйд Робсон потребовал денег от семьи поп-короля, заявляя, что тот его совращал, однако в 2017-м иск был отклонён. В 2014 году 36-летний Джеймс Сейфчак подал иск против наследников Джексона, утверждая, что подвергался насилию со стороны исполнителя сто раз на протяжении четырёх лет. В 2016 году стало известно, что за 13 лет до этого в доме Джексона при обыске нашли коллекцию детского порно.

На некоторое время тема затихла, однако 25 января этого года на кинофестивале "Сандэнс" в штате Юта был представлен документальный фильм "Покидая Неверленд", в котором прозвучали новые обвинения короля поп-музыки в педофилии. Семья звезды назвала ленту "публичным линчеванием".

Как писал Лайф, третьего марта состоялась премьера фильма в эфире HBO, после чего песни Джексона убрали из радиоэфира в Канаде. Кроме того, создатели "Симпсонов" пообещали убрать эпизод, озвученный певцом.

Также сообщалось, что сестра исполнителя Ла Тойя ещё в 1993 году обвинила своего брата в педофилии.