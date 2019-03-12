Европарламент призвал остановить проект "Северный поток — 2"

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Европарламент призвал остановить проект "Северный поток — 2"

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Фото: ©РИА Новости/Сергей Гунеев

В резолюции также предлагается больше не считать Москву стратегическим партнёром.

Европейский парламент на пленарной сессии в Страсбурге проголосовал за резолюцию о политических отношениях Евросоюза и России, в которой содержатся предложения по остановке проекта "Северный поток — 2". Об этом сообщает РИА "Новости".

За резолюцию проголосовали 402 депутата, против — 163. 89 депутатов воздержались от голосования.

В документе также предлагается больше не считать Москву стратегическим партнёром и предусмотреть возможность расширения персональных санкций и ограничения доступа РФ к технологиям и финансам.

Напомним, документ на голосование внесла евродепутат от Латвии Сандра Калниете. Она же заявила, что Россию нельзя считать стратегическим партнёром Евросоюза.

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