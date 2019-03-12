Тело Владимира Этуша кремировали на Троекуровском кладбище

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Тело Владимира Этуша кремировали на Троекуровском кладбище

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Фото: © РИА Новости/Владимир Вяткин

Прах артиста будет захоронен на Аллее актёров Театра имени Вахтангова на Новодевичьем кладбище.

Тело народного артиста СССР Владимира Этуша кремировали на Троекуровском кладбище столицы. Об этом сообщает агентство "Москва".

Процедура кремации уже завершилась, — рассказал Кирилл Крок, директор Театра имени Вахтангова.

Он напомнил, что похороны состоятся на Новодевичьем кладбище. На них будут присутствовать лишь родственники и коллеги артиста. Прах Этуша будет захоронен на Аллее актёров Театра имени Вахтангова.

Напомним, народный артист СССР Владимир Этуш скончался 9 марта в возрасте 96 лет. Дочь Владимира Этуша Раиса рассказала, что причиной смерти актёра могли стать проблемы с сердцем.

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