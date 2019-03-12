"Ей нужно отжать квартиру". В приюте отвергли обвинения в удерживании пенсионера

Руководитель учреждения называет надутыми все заявления сожительницы одного из постояльцев о том, что он жил в жутких условиях.

Директор бердского приюта для бездомных "Шанс" Александр Криволуцкий прокомментировал обвинения в том, что пожилые постояльцы его заведения живут в нечеловеческих условиях, а их пенсии списываются. Сожительница одного из бывших жильцов "Шанса" Нина Кучинская просто пытается завладеть его квартирой, заявил он.

— Всё надутое! Эту женщину, Нину, знают уже давно здесь: и соцзащита, и участковый. Что она пенсию его снимает и отправляет... Ей нужно отжать квартиру. Он же инвалид, парализована одна сторона, памяти нет, — говорит Криволуцкий.

По его словам, он изначально не хотел брать в приют Александра, поскольку не было условий для содержания инвалида. Однако настояла сестра мужчины. Она привела брата и буквально молила приютить его, поскольку податься ему некуда — сын и сожительница не пускают. По договорённости, деньги за содержание списывались с пенсии Александра.

Через два месяца появилась Кучинская и захотела забрать Александра. Директор приюта попросил её связаться с сестрой или предоставить бумаги, подтверждающие родственную связь.

— Я ей отказал, потому что не было документов. А она подняла всю эту бучу. Ко мне сразу же пришли и участковый, и соцзащита. Участковый направил запрос к моему бухгалтеру и получил выписки по счетам, чтобы выявить нецелевой расход с пенсий постояльцев, — рассказал он.

Как отметил Криволуцкий, в "Шанс" уже приходили с проверкой из органов соцзащиты и полиции, однако обвинения не подтвердились.

По версии Кучинской, 66-летнего мужчину два месяца удерживали против его воли. По её словам, он дважды сбегал к ней из-за жутких условий. Она утверждает, что пенсионеры жили по девять человек в почти неотапливаемых маленьких комнатах без права свободно покидать заведение. А из-за отсутствия должного ухода у Александра на теле появились паразиты и непонятная сыпь. Кучинская сняла комнату на видео.