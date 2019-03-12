Пять рублей в честь 5-летия. В России появится монета, посвящённая Крыму

Тираж составит два миллиона экземпляров, монеты будут выполнены из недрагоценного металла.

Банк России сегодня выпускает в обращение памятную монету, посвящённую пятой годовщине референдума о государственном статусе Крыма и Севастополя и воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщается на сайте Центробанка.

Монеты номиналом 5 рублей выполнены из недрагоценного металла. На оборотной стороне — стилизованная карта Крымского полуострова, расходящиеся лучи и возведённый над Керченским проливом мост, соединяющий полуостров и материковую часть России.

Ранее Лайф писал про монету, выпущенную Центробанком в честь 25-летия принятия Конституции.