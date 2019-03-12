Джинн всё ещё плох. Опубликован полноценный трейлер "Аладдина" Гая Ричи

Компания Disney опубликовала новый трейлер фильма "Аладдин", которым занимается режиссёр Гай Ричи. Помимо обновлённого облика Джинна в трейлере можно встретить новые версии оригинальных композиций из мультфильма.
Лента расскажет о молодом воре Аладдине, который хочет с помощью Джинна завоевать сердце принцессы Аграбы Жасмин. В это время придворный визирь делает всё возможное, чтобы захватить трон.
Главную роль в ленте исполнил Мен Массуд (сериал "Джек Райан"). Принцессу Жасмин сыграла Наоми Скотт ("Могучие рейнджеры"), а злодея Джафара — Марван Кензари ("Убийство в "Восточном экспрессе"). Образ Джинна достался Уиллу Смиту.
Российская премьера фильма состоится 23 мая этого года.
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