Джинн всё ещё плох. Опубликован полноценный трейлер "Аладдина" Гая Ричи

Российская премьера будущей кинокартины должна состояться уже в этом году – 23 мая.

Компания Disney опубликовала новый трейлер фильма "Аладдин", которым занимается режиссёр Гай Ричи. Помимо обновлённого облика Джинна в трейлере можно встретить новые версии оригинальных композиций из мультфильма.

Лента расскажет о молодом воре Аладдине, который хочет с помощью Джинна завоевать сердце принцессы Аграбы Жасмин. В это время придворный визирь делает всё возможное, чтобы захватить трон.

Главную роль в ленте исполнил Мен Массуд (сериал "Джек Райан"). Принцессу Жасмин сыграла Наоми Скотт ("Могучие рейнджеры"), а злодея Джафара — Марван Кензари ("Убийство в "Восточном экспрессе"). Образ Джинна достался Уиллу Смиту.

Российская премьера фильма состоится 23 мая этого года.