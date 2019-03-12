В Общественной палате просят Мединского запретить съёмки "Брата-3"

Член Общественной палаты Султан Хамзаев обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой вмешаться в планы шоумена Стаса Барецкого по поводу съемок фильма "Брат-3". В официальном письме Хамзаева говорится, что кинолента, главная роль в которой досталась Кириллу Терёшину по кличке "Руки-Базуки", нанесет репутационный урон серии оригинальных фильмов Алексея Балабанова.
Если картина все-таки будет снята, общественник призывает не выдавать ей прокатного удостоверения, передают РИА Новости.
— Прошу Вас обратить на данную ситуацию внимание, а также не выдавать лицензию на прокат данного кинофильма, если такой проект будет завершен, — отмечает в своем письме Хамзаев.
Ранее шоумен Стас Барецкий рассказал, что планирует принять участие в съёмках картины "Брат-3". Он заявил, что главную роль в фильме сыграет мегазвезда "синтолового шоу-бизнеса" Кирилл Руки-Базуки Терёшин. После сообщений о съёмках продолжения культовых фильмов "Брат" и "Брат-2" в Сети появились петиции с требованием запретить их.
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