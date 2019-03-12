Нижегородскую мать-убийцу просят приговорить к 21 году колонии

Елена Каримова вину не признаёт, говорит, что к убийству малышей причастен бывший муж. При этом ещё на первом допросе она говорила, что расправилась с дочкой и сыном.

Гособвинение просит приговорить жительницу Нижнего Новгорода Елену Каримову, обвиняемую в жестоком убийстве двоих её детей, к 21 году колонии общего режима. Об этом Лайфу сообщил корреспондент из зала Нижегородского областного суда.

Женщина вину не признаёт. Говорит, что к убийству малышей причастна не она, а бывший муж. Каримова согласна только с тем, что украла золотые украшения. Её адвокат также настаивает, что местная жительница не убивала детей, и просит оправдать её по 105-й статье УК РФ.

Последнее слово перед вынесением приговора Каримова произнесёт 21 марта.

Напомним, о жестоком убийстве четырёхлетней девочки и двухлетнего мальчика стало известно случайно. 26 апреля 2018 года жители деревни Осинки Семёновского района Нижегородской области вызвали пожарных — горело заброшенное зернохранилище на окраине села, расположенное на 65-м километре трассы Нижний Новгород — Киров. Справившись с пожаром, огнеборцы обнаружили обгоревшие маленькие тела. Прибывшие на место эксперты-криминалисты осмотрели страшную находку и предварительно установили, что это дети, которых убили ещё до пожара, а затем попытались сжечь. Поздно вечером оперативники задержали мать детей — 27-летнюю жительницу Нижнего Новгорода Елену Каримову. На первом же допросе она призналась, что убила собственных детей.