Девочка-маугли, спасённая из "мусорной квартиры", начала улыбаться и говорить

По словам врачей, малышка временно перестала разговаривать из-за острого или хронического стресса.

Состояние пятилетней девочки, спасённой из заваленной мусором московской квартиры, улучшается. Об этом радиостанции "Говорит Москва" рассказал главврач Детской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов.

— Она всё понимает, но, видимо, в результате острого или хронического стресса временно перестала говорить. Сейчас мы с ней активно работаем. Отдельные слова девочка уже стала произносить. На имя откликается. Улыбается, никого не пугается, — говорит специалист.

Физическое состояние ребёнка уже не вызывает у медиков опасений. По словам Османова, девочка хорошо себя чувствует и охотно принимает пищу. Единственное, чего боится, так это принимать душ.

Ранее Лайф сообщал, что Центральный аппарат СК России взял под контроль ход расследования уголовного дела, возбуждённого по факту обнаружения девочки-маугли. Следователи выяснят, почему полицейские отказывались вскрывать квартиру во время неоднократных вызовов соседей.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова также ранее поделилась наблюдениями после общения с малышкой. По её словам, девочка нюхает фрукты и прочую еду, прежде чем взять в руки, отказывается спать в кровати и недавно впервые в жизни взяла в руки фломастер.