Нашли ордена, избили. В Подмосковье ветеран умер после ограбления

За жизнь 93-летнего пенсионера на протяжении двух суток боролись врачи, но травмы были слишком тяжёлые.

Участник Великой Отечественной войны Анатолий Борисов скончался в больнице после ограбления его квартиры в подмосковном Подольске. Ветерана жестоко избили и, забрав всё найденное добро, бросили умирать. Его нашёл на полу работник соцслужбы.

93-летнего ветерана экстренно доставили в больницу, где врачи боролись за его жизнь двое суток. Однако травмы были слишком тяжёлыми — 8 марта Борисов скончался. По словам местных журналистов, грабители вынесли из квартиры самое ценное — ордена, медали и коллекцию старинных монет.

По факту жестокого преступления возбуждено уголовное дело. Отмечается, что виновных удалось задержать по горячим следам.