Британия приостановила эксплуатацию Boeing 737 Max после катастрофы в Эфиопии

Великобритания приостанавливает эксплуатацию самолета Boeing 737 MAX в связи с авиакатастрофой в Эфиопии, где погибло 157 человек. Об этом сообщает Управление гражданской авиации Соединенного Королевства.

— Управление гражданской авиации внимательно следит за ситуацией, однако, поскольку мы не имеем достаточной информации c бортового устройства регистрации параметров полета, то мы, в рамках мер предосторожности, проинструктировали приостановить использование данного самолета всеми операторами, — говорится в заявлении ведомства.

В управлении также отметили, что это распоряжение будет действовать, пока не поступят новые данные о "боингах".

Напомним, уже ряд стран приостановил эксплуатацию этих самолетов. В свою очередь Росавиация направила в Boeing запрос о рекомендациях по дальнейшему безопасному использованию самолетов 737-8 MAX. Как уже сообщал Лайф, авиакатастрофа в Эфиопии унесла жизнь 157 человек, в том числе и трех россиян.