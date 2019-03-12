Спасли Дымка. Найденного в горящей квартире кота откачали кислородной маской

Пожарные сработали настолько оперативно, что эвакуация жильцов дома не потребовалась.

В Смоленске из горящей квартиры спасли хозяйку и её пушистого питомца. Возгорание произошло в квартире на четвёртом этаже пятиэтажного панельного дома.

Как стало известно Лайфу, женщина госпитализирована с признаками отравления дымом.

Её кота спасли, уложив на скамейку и надев кислородную маску, которую снял с себя один из пожарных. У кота, можно сказать, говорящая кличка — по данным телеграм-канала Mash, его зовут Дымок.

Как сообщает областное ГУ МЧС России, в квартире повреждены постельные принадлежности, одна из комнат закопчена.

Ранее Лайф писал, как в Москве пса по кличке Байрон спасли из глубокой ямы.