Спасли Дымка. Найденного в горящей квартире кота откачали кислородной маской

В Смоленске из горящей квартиры спасли хозяйку и её пушистого питомца. Возгорание произошло в квартире на четвёртом этаже пятиэтажного панельного дома.
Как стало известно Лайфу, женщина госпитализирована с признаками отравления дымом.
Её кота спасли, уложив на скамейку и надев кислородную маску, которую снял с себя один из пожарных. У кота, можно сказать, говорящая кличка — по данным телеграм-канала Mash, его зовут Дымок.
Как сообщает областное ГУ МЧС России, в квартире повреждены постельные принадлежности, одна из комнат закопчена.
Ранее Лайф писал, как в Москве пса по кличке Байрон спасли из глубокой ямы.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени