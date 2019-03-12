Уралец убил начальника и попытался выставить четыре выстрела как суицид

Он даже набрал в браузере ноутбука запрос по этой теме, запер дверь и выбросил ключ.

Житель Челябинской области попытался скрыть убийство своего работодателя. 52-летний мужчина после четырёх выстрелов в голову вложил пистолет в руку погибшему, сообщает URA.RU со ссылкой на заявление прокуратуры региона.

— Погибший занимался строительством садовых домиков, а обвиняемый работал на него без официального оформления. Летом прошлого года, повздорив с бизнесменом в его же доме, челябинец пустил в ход найденный там же травматический пистолет "Оса", — сообщает издание.

Первый выстрел пришёлся потерпевшему в затылок. Когда работник увидел, что его наниматель всё ещё жив, он сделал ещё три в висок, чем добил свою жертву. После расстрела мужчина вложил пистолет в руку погибшему и искал на ноутбуке погибшего способы свести счёты с жизнью.

Следователи быстро раскрыли "маскировку" происшествия и задержали убийцу. Решения суда он дожидается под арестом.

Ранее Лайф рассказывал, что пятилетний мальчик ранил себя в голову из "Осы". А 69-летний мужчина "разыграл" свою 36-летнюю сожительницу и сымитировал самоубийство, выстрелив из "Осы" в потолок.