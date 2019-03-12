Пресс-секретарь Порошенко назвал фейком фото с убегающим по лужам президентом

Он призвал выдать опровержение всех, кто неправильно понял, куда и зачем шёл украинский лидер.

Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко назвал фейком распространившееся в Сети фото, где Пётр Порошенко якобы убегает с собственного митинга в Житомире после появления там радикалов.

На своей странице в "Фейсбуке" он разместил серию снимков, на которых видно, что лидер Незалежной, наоборот, идёт по лужам навстречу жителям, а затем жмёт присутствующим руки.

— Надеюсь, у тех, кто его (фейк — Прим. Лайфа) распространил, хватит смелости подать опровержение, — написал он.

Автором фото, как следует из публикации, является фотограф Леонид Шевчук, который в свою очередь заявил, что снимки сделаны не после митинга, откуда якобы сбегает Порошенко, а до него.