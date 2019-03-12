В Краснодаре на площади 600 квадратных метров полыхает склад — видео

В промзоне Краснодара произошло возгорание, на месте работают пожарные расчёты. Об этом Лайфу сообщил гражданский журналист.
Огнём охвачено 600 квадратных метров. Возгоранию присвоена четвёртая категория сложности.
По предварительным данным, на территории склада горит полиэтиленовая и бумажная тара.
Ранее Лайф сообщал, что в Москве при тушении пожара на складе с лакокрасочными материалами задействовали вертолёт.
Видео с места ЧП Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS), за что получил денежное вознаграждение.
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