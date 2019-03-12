В РПЛ рассказали, почему фанат "Спартака" снял штаны на досмотре перед дерби

Стюарды не просили болельщика раздеться, он сам это предложил, заверили в Премьер-лиге.

Футбольного фаната не просили раздеться до нижнего белья во время досмотра перед матчем "Спартака" и "Динамо" на арене "Химки". Об этом заявил директор по безопасности и работе с болельщиками Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Мейтин, комментируя появившееся в Сети фото мужчины со спущенными штанами.

— Никто штанов не снимал. По данному случаю проведена проверка, это была инициатива болельщика... Осмотр проводили стюарды в присутствии сотрудников полиции, — сказал он журналистам.

Russia. 10.03.2019

Hard inspection before the Dinamo - Spartak derby in the Khimki arena. pic.twitter.com/BZfiB9OyDm — HooligansTV (@HooligansTV1) 11 марта 2019 г.

По словам Мейтина, болельщик сам изъявил желание снять штаны при необходимости и сделал это. В тот момент его и сфотографировали, уточнил он.

Инцидент произошёл 10 марта при входе на арену "Химки". В Сети появилась фотография, на которой видно, что один из болельщиков "Спартака" стоит со спущенными штанами.

Ранее Лайф писал, что во Владивостоке возле футбольного стадиона "Динамо" произошла массовая драка после матча.