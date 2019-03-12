"Засуньте своё мнение..." Семенович жёстко обратилась к хейтерам

Певица призвала тех, кому не нравится её творчество и она сама, отписаться от её профиля в соцсети.

Российская певица и телеведущая Анна Семенович откровенно рассказала своим подписчикам в "Инстаграме" о хейтерах, которые всё время обсуждают её возраст и фигуру, а также то, что звезда в свои годы всё ещё не родила ребёнка. На публикацию обратил внимание портал "Дни.ру".

— Понимаю, что для отдельных людей я как бельмо на глазу, вызываю зависть и раздражение, — написала она. — Они кричат мне вслед: "Вы видели, ей почти 40, а она на сцене надевает костюм медсестрички, который еле-еле прикрывает её прелести!", "Ой, вы представляете, она ещё не замужем и не родила!"

Звезда призналась, что иногда ей кажется, что хейтеры лучше знают о её жизни, чем она сама.

— Засуньте своё мнение в задницу! — возмутилась она. — Я живу и выгляжу так, как я этого хочу!

Семенович подчеркнула, что будет надевать короткие платья, "показывая свои роскошные ноги", и носить декольте, демонстрирующие её "шикарную грудь".

— Я буду рожать тогда, когда захочу, а не тогда, когда мне советуют чужие люди, — добавила она. — А кому не нравится — можно просто не смотреть, не слушать, отписаться и наконец заняться своей жизнью.

Семенович 39 лет. С 2003 по 2007 годы она была солисткой группы "Блестящие", затем занялась сольным творчеством.