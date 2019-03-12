Мать девочки-маугли доставили в суд — видео

Мать найденной в заваленной мусором квартире "девочки-маугли", доставили в Савёловский суд Москвы. Ирине Гаращенко должны избрать меру пресечения.
На кадрах Лайфа видно, как её ведут в зал суда в наручниках.
Напомним, 10 марта плачущего пятилетнего ребёнка, который даже не разговаривал, нашли в московской квартире в многоэтажке на Ленинградском шоссе. Девочка жила в горах мусора. Мать малышки, которую заподозрили в покушении на убийство, оправдывает отсутствие воспитания у девочки своей занятостью из-за огромных долгов. Ребёнок уже начал улыбаться и говорить.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени