Мать девочки-маугли доставили в суд — видео

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Мать девочки-маугли доставили в суд — видео

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Женщина оправдывает отсутствие воспитания у ребёнка своей занятостью из-за огромных долгов.

Мать найденной в заваленной мусором квартире "девочки-маугли", доставили в Савёловский суд Москвы. Ирине Гаращенко должны избрать меру пресечения.

На кадрах Лайфа видно, как её ведут в зал суда в наручниках.

Напомним, 10 марта плачущего пятилетнего ребёнка, который даже не разговаривал, нашли в московской квартире в многоэтажке на Ленинградском шоссе. Девочка жила в горах мусора. Мать малышки, которую заподозрили в покушении на убийство, оправдывает отсутствие воспитания у девочки своей занятостью из-за огромных долгов. Ребёнок уже начал улыбаться и говорить.

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