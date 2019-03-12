Суд отстранил сенатора Арашукова от должности в Совфеде

Сенатора Рауфа Арашукова временно отстранили от занимаемой должности. Решение принял Басманный суд Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совфеде.
— Басманный суд постановил временно отстранить обвиняемого от занимаемой должности сенатора, — сообщили агентству в верхней палате парламента.
По данным СМИ, Басманный суд направил своё постановление в Совет Федерации. При этом ходатайство об отстранении от должности было направлено Следственным комитетом РФ.
Как уже сообщал Лайф, Рауфа Арашукова обвиняют по трём статьям: "Участие в преступном сообществе", "Давление на свидетеля" и "Убийство". Показания против него дал Вячеслав Дерев, который занимал пост сенатора от КЧР до Арашукова-младшего.
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