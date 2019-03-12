Здание-лупа. Житель Ростова отсудил 1 миллион за расплавившийся Leхus

Экспертиза установила, что автомобиль получил повреждение из-за света, отражённого от фасада здания ТРК.

Ростовский областной суд постановил взыскать около одного миллиона рублей в пользу мужчины, машина которого частично расплавилась на парковке торгового комплекса "Горизонт". Об этом сообщает РИА "Новости".

Тимур Кация рассказал, что в мае 2018 года припарковал автомобиль "Лексус" у здания торгового центра. Спустя некоторое время мужчину по громкой связи вызвали к машине. Кация увидел, что Lexus плавится на солнце.

Экспертиза установила, что повреждения произошли из-за "эффекта лупы" от фасада здания. Ростовчанин обратился в суд. Однако там отказали Кация в удовлетворении иска, несмотря на то что судебная экспертиза подтвердила причину плавления деталей автомобиля.

Кация обжаловал решение суда — судебная коллегия постановила взыскать с торгового комплекса в пользу ростовчанина 1 093 540 рублей.

Отмечается, что иск мужчины удовлетворили не полностью. Кация просил взыскать с ответчика, помимо материального вреда, двойной штраф за неудовлетворение требований в добровольном порядке.