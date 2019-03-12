Матвиенко рассказала, чем грозит ухудшение отношений между Россией и США

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко и посол США в РФ Джон Хантсман обсудили вопросы двусторонних российско-американских отношений. Председатель верхней палаты рассказала, чем грозит напряжённость между Москвой и Вашингтоном.
Как сообщает Совфед, в ходе встречи Матвиенко предупредила, что дальнейшее ухудшение отношений России и США "напрямую противоречит национальным интересам двух стран и создаёт дополнительные угрозы международной стабильности и безопасности".
Также собеседники признали важность возобновления диалога на всех уровнях, в том числе по линии парламентов. Матвиенко подчеркнула, что Россия к этому готова.
Спикер также выразила убеждённость, что диалог между Москвой и Вашингтоном возможен только на принципах равенства и уважительного отношения к интересам двух стран.
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