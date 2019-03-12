Мать девочки-маугли ответила, любит ли свою дочь

По словам Ирины Гаращенко, свою пятилетнюю дочь она родила осознанно и никогда бы не бросила.

Мама девочки-маугли Ирина Гаращенко заявила журналистам, что любит свою дочь. Видео её беседы с журналистами публикует телеграм-канал Life Shot.

— Да, естественно, — ответила она на соответствующий вопрос, добавив, что никогда бы не бросила малышку. — Я у неё мама, мама, которая осознанно родила ребёнка в 41 год, своего первого. Я её пять с половиной лет кормлю, содержу, обуваю, одеваю и ращу.

В то же время женщина отрицает, что ребёнок жил в антисанитарных условиях, отметив, что "хочет сама воочию увидеть, что там произошло".

Напомним, 10 марта плачущего пятилетнего ребёнка нашли в московской квартире. Девочка жила в горах мусора. Мать малышки оправдывает отсутствие воспитания у девочки своей занятостью из-за огромных долгов. Ранее Лайф писал, что ребёнок, который изначально даже не разговаривал, начал улыбаться и говорить.