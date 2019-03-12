Британские матери решили снимать порно, которое не стыдно будет показывать детям

Оказалось, женщинам не нравится, как актёры относятся к актрисам в пикантных видео.

Сразу пять женщин из Великобритании решили снять порно, которое будет не стыдно показать детям. Именно этому будет посвящён новый проект телеканала Channel 4 под названием Mums Make Porn. Об этом сообщает The Daily Mirror.

Женщинам в рамках шоу показали порно, которое можно с лёгкостью найти в Сети. Мать шестилетнего ребёнка Луиза из Манчестера была в ужасе от увиденного — женщине даже стало плохо после просмотра видео, а вот 40-летняя Сара расплакалась. Женщина заявила, что если бы её сын так обращался с другой девушкой, как это делал актёр в порно, то она бы отругала его.

Женщины заявили, что современное порно вводит в заблуждение подростков и ничего общего не имеет с настоящим сексом. Фильм, который снимут британки, покажут в последней части шоу — в рамках вечеринки, на которой участницы проекта соберут детей и друзей.