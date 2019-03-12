В Чечне заявили, что спикер парламента не объявлял кровную месть

Даудов говорил о намерении потребовать ответа с блогера за клеветнические высказывания.

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов не объявлял кровную месть блогеру Тумсо Абдурахманову — поводом для такой трактовки мог стать неточный перевод. Об этом заявил пресс-секретарь главы республики Альви Каримов.

— Он (Даудов) публично заявил в соцсетях на чеченском языке, обращаясь к Абдурахманову, что потребует ответа за клеветнические высказывания в адрес первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, — пояснил Каримов.

По убеждению Каримова, люди, которые неправильно перевели слова главы республиканского парламента, прекрасно знали, что он не ведёт речь о кровной мести.

Ранее британский телеканал сообщил, что Магомед Даудов якобы объявил кровную месть блогеру Тумсо Абдурахманову, назвав его своим врагом. При этом спикер чеченского парламента добавил, что "убивать его не собирается".