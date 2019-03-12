"Газпром" намерен в 2020 году прекратить транзит газа через Украину в Турцию

Глава Минэнерго Болгарии отметила, что, если вторая ветка "Турецкого потока" не пойдёт через страну, София может обратиться в арбитраж.

Болгария получила официальное письмо от "Газпром экспорта". В нём говорится о планах российской компании с января 2020 года прекратить транзит газа по Трансбалканскому коридору. Об этом со ссылкой на Bloomberg сообщает РИА "Новости".

О получении письма в интервью частному болгарскому каналу bTV сообщила глава Министерства энергетики Болгарии Теменужка Петкова.

Министр отметила, что за Софией остаётся право обратиться в арбитраж, так как по контракту Болгария должна до 2030 года получать от "Газпрома" транзитные платежи.

Ранее Лайф сообщал, что Сербия одобрила строительство ветки "Турецкого потока" от Болгарии до Венгрии.

Напомним, зимой 2014 года Россия отказалась от работ по проекту газопровода "Южный поток" из-за позиции Евросоюза. Москва сделала выбор в пользу проекта "Турецкий поток", с помощью двух ниток которого газ будут поставлять в Турцию и страны Южной и Юго-Восточной Европы.