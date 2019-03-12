Германия и Франция закрыли воздушное пространство для самолётов Boeing 737 MAX 8

За последние несколько месяцев разбились два лайнера такого типа, погибли 346 человек.

ФРГ и Франция закрыли воздушное пространство для самолётов Boeing 737 MAX 8. Об этом сообщают издание "Шпигель" и Главное управление гражданской авиации Франции.

— Пока все сомнения не развеялись, я приказал заблокировать воздушное пространство Германии для Boeing 737 Max, — заявил министр транспорта и цифровой инфраструктуры Андреас Шойер.

Nach Absturz in Äthiopien: Deutschland sperrt Luftraum für Boeing 737 Max 8 https://t.co/GM0s0XYHgu pic.twitter.com/0f5cmGCwJS — DER SPIEGEL (@DerSPIEGEL) 12 марта 2019 г.

Шойер уточнил, что в Германии "боинги" этого типа не совершают взлётов и посадок, однако они — до запрета — пролетали в воздушном пространстве страны.

Министр напомнил, что крупнейший в мире туроператор TUI прекратил перевозку клиентов на самолётах Boeing 737 MAX 8.

Воздушное пространство для пролёта этого типа самолётов закрыла и Ирландия.

Напомним, ранее ряд стран приостановил эксплуатацию Boeing 737 MAX 8 после крушения самолёта "Эфиопских авиалиний".