Германия и Франция закрыли воздушное пространство для самолётов Boeing 737 MAX 8

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Германия и Франция закрыли воздушное пространство для самолётов Boeing 737 MAX 8

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Фото: © Twitter/DerSPIEGEL

За последние несколько месяцев разбились два лайнера такого типа, погибли 346 человек.

ФРГ и Франция закрыли воздушное пространство для самолётов Boeing 737 MAX 8. Об этом сообщают издание "Шпигель" и Главное управление гражданской авиации Франции.

Пока все сомнения не развеялись, я приказал заблокировать воздушное пространство Германии для Boeing 737 Max, — заявил министр транспорта и цифровой инфраструктуры Андреас Шойер.

Шойер уточнил, что в Германии "боинги" этого типа не совершают взлётов и посадок, однако они — до запрета — пролетали в воздушном пространстве страны.

Министр напомнил, что крупнейший в мире туроператор TUI прекратил перевозку клиентов на самолётах Boeing 737 MAX 8.

Воздушное пространство для пролёта этого типа самолётов закрыла и Ирландия.

Напомним, ранее ряд стран приостановил эксплуатацию Boeing 737 MAX 8 после крушения самолёта "Эфиопских авиалиний".

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