Здание антикоррупционного бюро Украины облили кровью и забросали яйцами

Активисты протестовали против покрытия руководством НАБУ хищений в оборонной сфере страны.

В Киеве радикалы устроили акцию протеста у Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Активисты националистической организации "Традиция и порядок" забросали здание яйцами, а затем облили кровью животных. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Организаторы заявили, что протестуют против покрытия руководством НАБУ хищений в оборонной сфере страны. О намерении провести акцию "Традиция и порядок" заранее властей не предупредила, поэтому организаторов обвинили в нарушении порядка организации и проведения собраний.

Сотрудники правоохранительных органов уже установили личность одного из них, теперь ему грозит незначительный штраф — от 170 до 425 гривен (около 420–1050 рублей).

Ранее Лайф писал, что в Киеве в результате столкновения между феминистками и радикалами задержаны три человека.