Раулю Арашукову назначили пособие в размере прожиточного минимума

Ранее Басманный суд постановил временно отстранить его от должности члена Совета Федерации.

Экс-сенатору Рауфу Арашукову после временного отстранения от должности назначено ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума. Как сообщили в пресс-службе Совфеда, такое решение принял Басманный районный суд Москвы.

В сообщении отмечается, что пособие назначено с 12 марта.

Рауфа Арашукова обвиняют по трём статьям:"Участие в преступном сообществе", "Давление на свидетеля" и "Убийство". Показания против него дал Вячеслав Дерев, который занимал пост сенатора от КЧР до Арашукова-младшего.