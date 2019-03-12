Boeing 737 Max развернулся в воздухе и возвращается в Стокгольм

Следовавший в Тель-Авив Boeing 737 Max 8 авиакомпании Norwegian развернулся в воздухе и сейчас возвращается в Стокгольм. Об этом сообщает издание Aftonbladet.

Возможно, это связано с тем, что ряд стран решили приостановить эксплуатацию этих "боингов" после авиакатастрофы в Эфиопии, где при крушении лайнера погибло 157 человек.

Официально в авиакомпании Norwegian никак не прокомментировали решение о возвращении самолёта в Стокгольм.