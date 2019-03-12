Сожалеет о "несправедливости". Мать девочки-маугли обжалует решение об аресте

Малышка, в шее которой нашли вросшую резинку, сейчас находится под присмотром врачей.

Арестованная мать пятилетней девочки-маугли, комментируя решение суда о её аресте, заявила, что сожалеет о несправедливости.

— Да, конечно, — ответила Ирина Гаращенко на вопрос журналистов о том, будет ли она обжаловать приговор суда.

Ранее Савёловский суд Москвы отправил женщину под стражу на два месяца — до 10 мая 2019 года.

Напомним, 10 марта пятилетнюю девочку нашли в заваленной мусором московской квартире. Ребёнок был госпитализирован. С девочкой активно работают врачи — она откликается на имя, улыбается, стала произносить отдельные слова.