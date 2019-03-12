Кабмин решил, как аэропортам будут присваивать имена выдающихся людей

В документе прописан весь процесс, начиная от внесения соответствующего предложения и заканчивая указом президента.

Правительство РФ утвердило порядок присвоения аэропортам, железнодорожным станциям, морским и речным портам имён выдающихся государственных и исторических деятелей. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, предложения о присвоении географическим объектам имён лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством, вносятся в кабмин Общественной палатой.

В течение трёх рабочих дней инициативу направляют на согласование в федеральные органы исполнительной власти, государственные корпорации и организации, к сферам ведения которых относится деятельность этих выдающихся людей.

Все вовлечённые обязаны представить свои заключения в течение 20 рабочих дней. Следующим шагом является подготовка проекта указа президента РФ о присвоении географическим объектам имён выдающихся деятелей.

В случае если имеется хотя бы одно отрицательное заключение, предложение направляется в Администрацию Президента РФ для принятия решения о подготовке проекта указа.

Напомним, с 11 октября по 23 декабря 2018 года состоялся общенациональный конкурс "Великие имена России", на котором были выбраны имена выдающихся деятелей страны для присвоения ключевым аэропортам. Он проводился по инициативе Общественной палаты РФ, Российского военно-исторического и исторического обществ, а также Русского географического общества и Общества Российской словесности.

Конкурс проводился в четыре этапа. На первом, по итогам общественных обсуждений, в регионах проекта были сформированы первичные списки имён-кандидатов. В ходе второго проходило голосование за претендентов на официальном сайте конкурса. По результатам первых двух этапов был сформирован лонг-лист. Далее с помощью соцопросов были определены имена-лидеры народных предпочтений, за которые уже на финальном этапе конкурса проходило голосование несколькими удобными им способами.

В конце ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ "О присвоении отдельным географическим объектам имён лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством".