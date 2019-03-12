Сиделка Стивена Хокинга лишилась лицензии. Она больше не сможет работать

Женщину обвиняли в финансовых нарушениях, отсутствии необходимой квалификации и непорядочности.

Совет по сестринскому делу и акушерству в Великобритании лишил лицензии сиделку, которая ухаживала за физиком-теоретиком Стивеном Хокингом. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Комиссия установила, что Патрисия Дауди не соответствовала стандартам хорошего профессионального ухода, который, как мы ожидали, заслуживал Хокинг. Она больше не сможет работать сиделкой, — заявили в совете.

Ранее сообщалось, что 61-летнюю сиделку Хокинга отстранили от работы. Женщину обвиняли в серьёзных проступках, которые касались ухода за физиком-теоретиком. Расследование в отношении женщины, которая 15 лет работала на Хокинга, началось после того, как семья учёного подала жалобу на сиделку.