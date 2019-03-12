Сиделка Стивена Хокинга лишилась лицензии. Она больше не сможет работать

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Сиделка Стивена Хокинга лишилась лицензии. Она больше не сможет работать

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Фото © AP Photo/Matt Dunham

Женщину обвиняли в финансовых нарушениях, отсутствии необходимой квалификации и непорядочности.

Совет по сестринскому делу и акушерству в Великобритании лишил лицензии сиделку, которая ухаживала за физиком-теоретиком Стивеном Хокингом. Об этом сообщает РИА "Новости".

Комиссия установила, что Патрисия Дауди не соответствовала стандартам хорошего профессионального ухода, который, как мы ожидали, заслуживал Хокинг. Она больше не сможет работать сиделкой, — заявили в совете.

Ранее сообщалось, что 61-летнюю сиделку Хокинга отстранили от работы. Женщину обвиняли в серьёзных проступках, которые касались ухода за физиком-теоретиком. Расследование в отношении женщины, которая 15 лет работала на Хокинга, началось после того, как семья учёного подала жалобу на сиделку.

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