Путин встретился с президентом Курчатовского института

По мнению Михаила Ковальчука, российская база для исследований является одной из лучших в мире.

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Курчатовского института Михаилом Ковальчуком. Глава национального исследовательского центра рассказал российскому лидеру о развитии науки и новых проектах института.

По словам Ковальчука, "меганаука развернулась", появляются новые проекты, запущены исследования, развиваются новые направления. А российская база для исследований является одной из лучших в мире.

— Россия будет обладать одной из самых мощных в мире нейтронных исследовательских установок, — добавил Ковальчук.

Как писал Лайф, ранее Путин утвердил основы госполитики по биологической и химической безопасности.