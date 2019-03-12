Путин встретился с президентом Курчатовского института

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Курчатовского института Михаилом Ковальчуком. Глава национального исследовательского центра рассказал российскому лидеру о развитии науки и новых проектах института.
По словам Ковальчука, "меганаука развернулась", появляются новые проекты, запущены исследования, развиваются новые направления. А российская база для исследований является одной из лучших в мире.
— Россия будет обладать одной из самых мощных в мире нейтронных исследовательских установок, — добавил Ковальчук.
Как писал Лайф, ранее Путин утвердил основы госполитики по биологической и химической безопасности.
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