Путин встретился с президентом Курчатовского института

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Путин встретился с президентом Курчатовского института

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По мнению Михаила Ковальчука, российская база для исследований является одной из лучших в мире.

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Курчатовского института Михаилом Ковальчуком. Глава национального исследовательского центра рассказал российскому лидеру о развитии науки и новых проектах института.

По словам Ковальчука, "меганаука развернулась", появляются новые проекты, запущены исследования, развиваются новые направления. А российская база для исследований является одной из лучших в мире.

<p>Владимир Путин и Михаил Ковальчук. Фото: © L!FE/Павел Баранов</p>

— Россия будет обладать одной из самых мощных в мире нейтронных исследовательских установок, — добавил Ковальчук.

Как писал Лайф, ранее Путин утвердил основы госполитики по биологической и химической безопасности.

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