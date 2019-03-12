В Подмосковье оштрафовали мать, оставившую надолго дочь одну в квартире

Пятилетнего ребёнка отправили в медицинское учреждение для проведения обследования.

Мать пятилетней девочки, которую нашли в квартире дома в Раменском районе Подмосковья, привлекли к административной ответственности по статье "О неисполнении родителями своих обязанностей". Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области. Статья предполагает штраф от ста рублей.

— Ребёнок помещён в Раменскую детскую больницу. Полицейскими женщина доставлена в следственные органы, — рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Как уточнила уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова, девочка развита, ухожена, ходила в детский сад.

— Состояние ребёнка хорошее. Мама вышла, оставила ребёнка одного, мама — одиночка. Сейчас с ней работают следственные органы, уточняются обстоятельства, почему она оставила ребёнка одного в квартире на несколько часов, — заявила Мишонова в комментарии Лайфу.

Омбудсмен выразила надежду, что ситуация разрешится благополучно для семьи, и поблагодарила соседей за неравнодушие.

Как ранее сообщал Лайф, соседи вызвали правоохранителей, услышав из-за дверей громкий детский плач. Со слов соседей, девочка была в квартире одна с вечера 11 марта.

Всё это происходит на фоне другой истории, куда более ужасной. В Москве пятилетнюю девочку нашли в заваленной мусором квартире. Сколько она там пробыла, предстоит выяснить. Её мать сегодня арестована на два месяца.