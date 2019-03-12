Кому добавки? Эпичную драку курьеров Delivery Club и "Яндекс.Еды" сняли на видео

В соцсетях появилось видео драки между курьерами Delivery Club и сервиса "Яндекс.Еда". Инцидент произошёл на Кузнецком мосту — в самом центре Москвы — на глазах у прохожих и туристов. Что именно стало причиной конфликта — неизвестно. В комментариях под видео интернет-пользователи предположили, что речь может идти о вирусной рекламе сервисов по доставке еды. По мнению других, очевидцы сняли на видео очередной пранк от известного блогера Эдварда Била.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени