Роналду рассказал о сложностях, с которыми столкнулся в Италии

По словам форварда "Ювентуса", он не ожидал, что итальянская лига будет столь сильной.

Футболист Криштиану Роналду, который сейчас играет за туринский "Ювентус", рассказал о сложностях, с которыми ему пришлось столкнуться после перехода в новую команду. На слова спортсмена обратил внимание портал News.ru.

Роналду признался, что не скучает ни по Испании, ни по Португалии и достаточно хорошо адаптировался в новой для себя Италии. Однако здесь его ждал профессиональный вызов — итальянскую серию А он сравнил с чемпионатами Англии и Испании, где ранее выступал.

— Думаю, сложнее всего забивать действительно в Италии, — признался футболист. — Я не ожидал, что итальянская лига будет столь сильной.

Напомним, Роналду перешёл в "Ювентус" из "Реала" летом прошлого года. Ранее Лайф писал, почему он пошёл на этот шаг.