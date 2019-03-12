Спикер Рады отключил микрофон депутату, говорившему на русском языке

Парубий отметил, что каждый парламентарий имеет право высказывать свою позицию, но только если говорит на государственном языке.

Председатель Верховной рады Андрей Парубий отключил микрофон члену фракции "Оппозиционный блок" Василию Нимченко за то, что тот пытался выступить не на украинском языке, а на русском. Об этом сообщает "Укринформ".

Это произошло в ходе рассмотрения поправок к закону о государственном языке. Нимченко стал говорить на русском языке, Парубий прервал его, попросив перейти на государственный — украинский — язык.

Депутат после просьбы со стороны спикера Верховной рады продолжил говорить на русском. Тогда Парубий попросил выключить Нимченко микрофон.

— Есть решение Конституционного суда, которое чётко разъясняет, и мне обидно и жаль, что вы просто срываете заседание некорректным поведением, — сказал спикер Рады.

Парубий отметил, что право слова имеет каждый депутат при условии, что говорит на украинском языке.

Ранее Лайф писал, что депутат Верховной рады Наталия Королевская назвала навязывание украинского языка и любви к стране причиной массовой миграции украинцев.