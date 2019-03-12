Дрейк убрал песню Майкла Джексона из концерта после фильма о педофилии

Скандальный документальный фильм также повлёк исключение короля поп-музыки из радиоэфира в Канаде.

Дрейк отказался от исполнения песни Don't Matter To Me с голосом Майкла Джексона во время концерта в Манчестере 10 марта. Как сообщает TMZ, на аналогичных гастролях по США канадский рэпер её исполнял.

Поклонники связывают решение Дрейка с новым документальным фильмом телеканала HBO "Покидая Неверлэнд", в котором прозвучали обвинения в педофилии в адрес короля поп-музыки. После показа ленты Джексона убрали из радиоэфира в Канаде. А создатели "Симпсонов" пообещали не показывать эпизод, озвученный певцом.

В поддержку памяти Майкла Джексона выступила телеведущая Ксения Бородина. Она попросила прощения у певца за "тупой народ", который не оставляет его в покое "даже на небесах".