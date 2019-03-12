В Татарстане ученикам и родителям слили эротические фото молодого завуча

Теперь родители требуют отстранить девушку от занятий, а сама она ищет защиты и справедливости у правоохранительных органов.

Ученикам небольшой Малошильнинской школы в Тукаевском районе Татарстана разослали интимные фотографии 28-летнего педагога, занимающего должность завуча. Об этом сообщает телеканал "Татарстан 24".

На кадрах завуч позирует в нижнем белье. До сих пор непонятно, девушка стала жертвой взлома её соцсетей или же это был акт порномести бывшего молодого человека, с которым они разошлись после ссоры.

Девушка обратилась с заявлением в правоохранительные органы, по данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение неприкосновенности частной жизни".

В конце прошлого года Лайф рассказывал, как молодой человек не смог спокойно пережить расставание с девушкой и следил за ней с помощью приложения "умный дом".