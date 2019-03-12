В Мосгордуме наградили школьника, спасшего жизнь пассажиру самолёта — видео

Подросток отметил, что оказать помощь ему помогли знания, полученные в медклассе.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников вручил благодарность ученику московской школы № 1573 Богдану Рудику за гражданское мужество и проявленную отвагу при спасении жизни пассажира на борту самолёта. Об этом сообщается на сайте Московской городской думы.

— Поступок Богдана не оставил никого равнодушным. Его действия по спасению жизни человека вызывают искреннее уважение и являются настоящим примером для сверстников и взрослых людей, — заявил Шапошников.

Председатель Московской городской думы подчеркнул, что поступок школьника является примером героизма, смелости и отваги.

В столичный парламент Богдана пригласили вместе с одноклассниками и педагогом практической медицины Еленой Лысько. Перед церемонией награждения для них была проведена экскурсия по московскому Парламентскому центру.

Напомним, старшеклассник Богдан Рудик спас жизнь пассажиру самолёта, летевшего из Сочи в Москву. По предложению Богдана командир корабля принял решение об экстренной посадке в Воронеже. Школьник рассказал, что во время оказания помощи был уверен в себе. Позднее десятиклассник получил благодарность Министерства здравоохранения России.