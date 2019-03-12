В Мосгордуме наградили школьника, спасшего жизнь пассажиру самолёта — видео

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В Мосгордуме наградили школьника, спасшего жизнь пассажиру самолёта — видео

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Подросток отметил, что оказать помощь ему помогли знания, полученные в медклассе.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников вручил благодарность ученику московской школы № 1573 Богдану Рудику за гражданское мужество и проявленную отвагу при спасении жизни пассажира на борту самолёта. Об этом сообщается на сайте Московской городской думы.

Поступок Богдана не оставил никого равнодушным. Его действия по спасению жизни человека вызывают искреннее уважение и являются настоящим примером для сверстников и взрослых людей, — заявил Шапошников.

Председатель Московской городской думы подчеркнул, что поступок школьника является примером героизма, смелости и отваги.

В столичный парламент Богдана пригласили вместе с одноклассниками и педагогом практической медицины Еленой Лысько. Перед церемонией награждения для них была проведена экскурсия по московскому Парламентскому центру.

Напомним, старшеклассник Богдан Рудик спас жизнь пассажиру самолёта, летевшего из Сочи в Москву. По предложению Богдана командир корабля принял решение об экстренной посадке в Воронеже. Школьник рассказал, что во время оказания помощи был уверен в себе. Позднее десятиклассник получил благодарность Министерства здравоохранения России.

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