В Мосгордуме наградили школьника, спасшего жизнь пассажиру самолёта — видео

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников вручил благодарность ученику московской школы № 1573 Богдану Рудику за гражданское мужество и проявленную отвагу при спасении жизни пассажира на борту самолёта. Об этом сообщается на сайте Московской городской думы.
— Поступок Богдана не оставил никого равнодушным. Его действия по спасению жизни человека вызывают искреннее уважение и являются настоящим примером для сверстников и взрослых людей, — заявил Шапошников.
Председатель Московской городской думы подчеркнул, что поступок школьника является примером героизма, смелости и отваги.
В столичный парламент Богдана пригласили вместе с одноклассниками и педагогом практической медицины Еленой Лысько. Перед церемонией награждения для них была проведена экскурсия по московскому Парламентскому центру.
Напомним, старшеклассник Богдан Рудик спас жизнь пассажиру самолёта, летевшего из Сочи в Москву. По предложению Богдана командир корабля принял решение об экстренной посадке в Воронеже. Школьник рассказал, что во время оказания помощи был уверен в себе. Позднее десятиклассник получил благодарность Министерства здравоохранения России.
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