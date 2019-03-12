Выдал звук. Росгвардия объяснила смех сотрудников во время пранка с пистолетом

Шутнику также напомнили о нарушенном обещании — он дал слово, что удалит видеозапись. Однако, как оказалось, не смог его сдержать.

Военнослужащие удостоили только смеха пранкера Али Абидова, "случайно" выронившего прямо перед ними пистолет, потому что могут отличить настоящее оружие от игрушечного. Об этом заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. Он уточнил, что видеозапись была сделана 2 марта на платформе станции "Библиотека им. Ленина" московского метро.

— Сотрудники Росгвардии умеют обращаться с оружием и могут отличить пистолет настоящий от игрушечного. И не случайно, если мы обратим внимание на это видео, видно, что сотрудники улыбаются и смеются над этим случаем, — сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Даже по звуку упавшего предмета военнослужащие без труда определили, что он не боевой, отметил Грибакин. При этом, по его словам, пранкеру в тот день всё же пришлось пообщаться с офицером Росгвардии. Командир подразделения встретил Абидова на лестнице и осмотрел "оружие". Тот пояснил, что это детский пистолет, купленный ребёнку.

Грибакин также напомнил пранкеру о нарушенном обещании — офицер взял с шутника слово, что тот удалит видеозапись. Он считает этот инцидент неприятным, потому что провоцировать сотрудников правоохранительных органов не стоит. Представитель службы выразил надежду, что у пранкера хватит мужества принести извинения.