В EC запретили полёты Boeing 737 Max из-за катастрофы в Эфиопии

В результате крушения второго для этой модели лайнера за полгода погибло 157 человек.

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) приостановило эксплуатацию самолётов Boeing 737 Max в Европе. Об этом сообщает CNBC.

Как уточняется, запрет последовал за аналогичными шагами со стороны регуляторов ряда европейских и азиатских стран, а также авиакомпаний в Бразилии и Мексике.

В то же время в Федеральном управлении гражданской авиации США заявили, что не видят причины для приостановки полётов самолётов этого типа.

Напомним, 10 марта Boeing 737 Max 8 "Эфиопских авиалиний" потерпел крушение вскоре после вылета из Аддис-Абебы в Найроби. Погибли все находившиеся на борту люди, в том числе трое граждан России. После этого ряд стран приостановил эксплуатацию самолётов этого типа и закрыл для них воздушное пространство.