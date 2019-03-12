Страна без сигарет. План постепенного отказа от продажи табака внесли в кабмин

Согласно проекту Минздрава, торговлю табачными изделиями сделают незаконной после 2050 года.

Министерство здравоохранения России внесло свою антитабачную концепцию на рассмотрение правительства. Об этом замглавы ведомства Олег Салагай сообщил в Совете Федерации.

Он отметил, что надеется на помощь сенаторов в работе над этим проектом, в котором спланирован комплекс мер на ближайшие 30 лет.

— По целому ряду направлений Советом Федерации были предложены инициативы, в частности, например, по электронным сигаретам, — рассказал Салагай.

Как ранее писал Лайф, потребление табака в России к 2050 году планируют уменьшить с нынешних порядка 30% до 5%, а после этого собираются вообще сделать торговлю сигаретами незаконной.

Для этого обещают ежегодно увеличивать налог на табачные изделия, материально помогать магазинам, которые уберут сигареты со своих прилавков, регулировать состав табачных изделий.

Кроме того, в тексте концепции говорится о медпомощи зависимым от курения и "укреплении здоровья на рабочем месте".

Стоит отметить, что Минздрав предупреждает: каждый год из-за курения умирают от 350 до 500 тысяч россиян.