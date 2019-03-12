Капитан арестованного судна с российским экипажем пригрозил перекрыть Босфор

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Капитан арестованного судна с российским экипажем пригрозил перекрыть Босфор

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Фото: © Marinetraffic.com/Mehmet Guney

Терпение моряков на пределе — на сухогрузе они находятся более 10 месяцев, "как в тюрьме".

Капитан судна Streamline с экипажем из России Бахман Багиров намерен 13 марта перекрыть Босфор, если судовладелец — компания Akca Shipping — не выплатит долги по зарплате морякам и не найдёт им замену. Об этом он сообщил агентству РИА "Новости".

Экипаж находится на судне более 10 месяцев, мы сидим тут, как в тюрьме, оторванные от своих семей. Наше терпение уже на пределе, и мы вынуждены прибегнуть к крайним мерам, — заявил капитан сухогруза.

<p>Капитан судна Streamline Бахман Багиров. Фото: © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1818283718233870&set=pb.100001567785485.-2207520000.1552413878.&type=3&theater" target="_blank">Бахман Багиров</a></p>

По словам Багирова, если требования не будут выполнены до среды, 13 марта, экипаж снимет сухогруз с якоря и перекроет Босфор, уведомив соответствующие службы.

Капитан судна уточнил, что, по оценке турецкого адвоката, нанятого моряками, на возвращение долга по зарплате потребуется по меньшей мере два года.

Напомним, сухогруз Streamline прибыл в порт Стамбула на ремонт. С июня 2018 года судно находится под арестом за долги предыдущего владельца. Экипаж требует снятия ареста с сухогруза, выплаты долгов по зарплате и разрешения следовать в док на ремонт.

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