Капитан арестованного судна с российским экипажем пригрозил перекрыть Босфор

Терпение моряков на пределе — на сухогрузе они находятся более 10 месяцев, "как в тюрьме".

Капитан судна Streamline с экипажем из России Бахман Багиров намерен 13 марта перекрыть Босфор, если судовладелец — компания Akca Shipping — не выплатит долги по зарплате морякам и не найдёт им замену. Об этом он сообщил агентству РИА "Новости".

— Экипаж находится на судне более 10 месяцев, мы сидим тут, как в тюрьме, оторванные от своих семей. Наше терпение уже на пределе, и мы вынуждены прибегнуть к крайним мерам, — заявил капитан сухогруза.

По словам Багирова, если требования не будут выполнены до среды, 13 марта, экипаж снимет сухогруз с якоря и перекроет Босфор, уведомив соответствующие службы.

Капитан судна уточнил, что, по оценке турецкого адвоката, нанятого моряками, на возвращение долга по зарплате потребуется по меньшей мере два года.

Напомним, сухогруз Streamline прибыл в порт Стамбула на ремонт. С июня 2018 года судно находится под арестом за долги предыдущего владельца. Экипаж требует снятия ареста с сухогруза, выплаты долгов по зарплате и разрешения следовать в док на ремонт.