Трамп продлил санкции против Ирана

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Трамп продлил санкции против Ирана

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Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп. Фото: © РИА Новости /Владимир Астапкович

Американский лидер подчеркнул, что политика иранских властей всё ещё представляет угрозу нацбезопасности США.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп на год продлил действие режима санкций в отношении Ирана. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Американский лидер направил Конгрессу США уведомление о продлении на год действия "чрезвычайного положения", введённого в отношении Ирана 15 марта 1995 года.

Действия и политика Правительства Ирана по-прежнему представляют необычную и необычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединённых Штатов, — отмечается в направленном в Конгресс США сообщении.

Напомним, санкции в отношении Ирана Соединённые Штаты ввели в связи с разработкой страной баллистических ракет, "поддержкой международного терроризма" и нарушениями прав человека.

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