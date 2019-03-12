Предупреждать надо. Туристов обязали сообщать спасателям о походах в горы

Читайте также

Предупреждать надо. Туристов обязали сообщать спасателям о походах в горы

220

Фото: © Pixabay/RoAll

То же самое касается маршрутов, на которых есть реки, пещеры и вообще любые потенциально опасные объекты.

Российским туристам запретили отправляться в опасные походы, не предупредив спасателей, сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций. Ведомство опубликовало приказ о порядке информирования местных подразделений о сложных маршрутах.

В тексте говорится, что надо сообщать о путешествиях в горы, водных походах, прогулках в пещерах и в других местах, где может возникнуть риск для жизни.

Предупреждать обязали минимум за 10 дней. В МЧС подчеркнули, что сделать это совсем нетрудно: достаточно заполнить специальную форму на сайте регионального управления или отправить её по электронной почте ведомства.

Отмечается, что это правило действует и для туристических организаций, и для частных гидов, и для тех, кто идёт в поход самостоятельно.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×