Предупреждать надо. Туристов обязали сообщать спасателям о походах в горы

То же самое касается маршрутов, на которых есть реки, пещеры и вообще любые потенциально опасные объекты.

Российским туристам запретили отправляться в опасные походы, не предупредив спасателей, сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций. Ведомство опубликовало приказ о порядке информирования местных подразделений о сложных маршрутах.

В тексте говорится, что надо сообщать о путешествиях в горы, водных походах, прогулках в пещерах и в других местах, где может возникнуть риск для жизни.

Предупреждать обязали минимум за 10 дней. В МЧС подчеркнули, что сделать это совсем нетрудно: достаточно заполнить специальную форму на сайте регионального управления или отправить её по электронной почте ведомства.

Отмечается, что это правило действует и для туристических организаций, и для частных гидов, и для тех, кто идёт в поход самостоятельно.